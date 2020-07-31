Ювентус может разорвать контракт Хедиры – чемпион мира почти не играет, но получает большую зарплату

Чемпионы Италии рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта игрока, информирует Calciomercato.

Ювентус определился с ценой Дугласа Косты

Хедира наиграл во всех турнирах текущего сезона всего 978 минут, но продолжает получать немалую зарплату – 6 млн евро в год. Предложение Ювентуса несколько уменьшить сумму не понравилось представителям немца, которые не собираются идти на уступки. Контракт хавбека истекает через год, но туринцы уже сейчас готовы разорвать соглашение и отпустить игрока бесплатно.

Напомним, Ювентус подписал Хедиру в 2015 году, забрав его из Реала на правах свободного агента. Нынешняя цена чемпиона мира 2014-го по Transfermarkt – 5,5 млн евро.

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