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Ювентус может разорвать контракт Хедиры – чемпион мира почти не играет, но получает большую зарплату

31 июля 23:19 - Читати українською
Ювентус может разорвать контракт Хедиры – чемпион мира почти не играет, но получает большую зарплату
Сами Хедира / AP

Ювентус попытается сэкономить, избавившись от опорного полузащитника Сами Хедиры.

Чемпионы Италии рассматривают вариант с досрочным расторжением контракта игрока, информирует Calciomercato.

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Хедира наиграл во всех турнирах текущего сезона всего 978 минут, но продолжает получать немалую зарплату – 6 млн евро в год. Предложение Ювентуса несколько уменьшить сумму не понравилось представителям немца, которые не собираются идти на уступки. Контракт хавбека истекает через год, но туринцы уже сейчас готовы разорвать соглашение и отпустить игрока бесплатно.

Напомним, Ювентус подписал Хедиру в 2015 году, забрав его из Реала на правах свободного агента. Нынешняя цена чемпиона мира 2014-го по Transfermarkt – 5,5 млн евро.

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Италия Трансферы Сами Сами Хедира Ювентус Ювентус Трансферы Ювентуса
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