toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ювентус перехопив Хіменеса в Манчестер Юнайтед, – AS

09:57 - Читать на русском
Ювентус перехопив Хіменеса в Манчестер Юнайтед, – AS
Рауль Хіменес / Reuters

Форвард англійського Вулверхемптона Рауль Хіменес близький до переїзду з Туманного Альбіону до італійської Серії А. Туринський Ювентус готується зробити його найдорожчим мексиканцем в історії.

"Стара синьйора" виграла боротьбу за нападника Вулвз, стверджує AS.

Ювентус може розірвати контракт Хедіри – чемпіон світу майже не грає, але отримує велику зарплатню

На старті перемовин "вовки" прагнули отримати за Хіменеса 100 млн євро, натомість Юве пропонував 50 млн. Зрештою, сторони близькі до угоди на 80 млн у євровалюті. Раніше МЮ нібито узгодив трансфер зірки Вулверхемптона, проте сам 29-річний мексиканець зробив вибір на користь туринців.

У сезоні 2019/20 Рауль Хіменес провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 26 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ пророкують Руслану знакову роль в Аталанті

blog_ava
Гвардіола назвав найважчого суперника у своїй кар'єрі
06:00
1657
Теги
Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Рауль Рауль Хіменес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхемптон Вулверхемптон Ювентус Ювентус Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
30
хв
Арсенал
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук