Ювентус перехопив Хіменеса в Манчестер Юнайтед, – AS

Форвард англійського Вулверхемптона Рауль Хіменес близький до переїзду з Туманного Альбіону до італійської Серії А. Туринський Ювентус готується зробити його найдорожчим мексиканцем в історії.

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На старті перемовин "вовки" прагнули отримати за Хіменеса 100 млн євро, натомість Юве пропонував 50 млн. Зрештою, сторони близькі до угоди на 80 млн у євровалюті. Раніше МЮ нібито узгодив трансфер зірки Вулверхемптона, проте сам 29-річний мексиканець зробив вибір на користь туринців.

У сезоні 2019/20 Рауль Хіменес провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 26 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

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