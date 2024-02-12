Элитный дивизион Италии в ближайшее время не претерпит изменений. Как и раньше, в Серии А будут играть 20 команд.

На заседании представителей Серии А состоялось голосование, предметом которого стало количество клубов в высшем дивизионе Италии. За сокращение количества команд до 18-ти проголосовали только Интер, Милан, Рома и Ювентус, сообщает GdS.

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Указанные 4 клуба стремились уменьшить количество матчей и насыщенность календаря. Но поддержки не получили, ведь остальные 16 клубов выступили против сокращения численности команд. Поскольку для изменения формата чемпионата Италии нужно 14 голосов "за", то сокращения количества клубов в Серии А в ближайшее время не будет.

Напомним, кроме Серии А, формат с 20-ю командами есть еще в Англии и Испании. В элитных дивизионах Германии и Франции играют 18 клубов (Лига 1 сократила количество участников перед началом текущего сезона).

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