Ювентус отказался от обмена Кулусевски на проблемного форварда Барселоны
Барселона потеряла еще один шанс избавиться от Усмана Дембеле.
Барселона пыталась подписать атакующего полузащитника Юве Деяна Кулусевски, но потерпела неудачу, сообщает Calciomercato.
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Взамен каталонцы предложили туринцам своего форварда Усмана Дембеле. Руководство "Старой Синьоры" отказалось от такого обмена, считая французского нападающего слишком травматичным. Недавно Усман перенес очередную операцию и продолжает реабилитироваться.
Портал transfermarkt оценивает Кулусевски в 40 млн евро. В прошлом сезоне Серии А швед провел 35 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.
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