Барселона потеряла еще один шанс избавиться от Усмана Дембеле.

Барселона пыталась подписать атакующего полузащитника Юве Деяна Кулусевски, но потерпела неудачу, сообщает Calciomercato.

Барселона рискует потерять Брейтуэйта – форвард диктует свои условия клубу

Взамен каталонцы предложили туринцам своего форварда Усмана Дембеле. Руководство "Старой Синьоры" отказалось от такого обмена, считая французского нападающего слишком травматичным. Недавно Усман перенес очередную операцию и продолжает реабилитироваться.

Портал transfermarkt оценивает Кулусевски в 40 млн евро. В прошлом сезоне Серии А швед провел 35 матчей, в которых отметился 4 голами и тремя ассистами.

Віддали Барсі "копію Мессі" і зупиняли Динамо, а тренер пережив трагедію – на шляху Зорі чемпіон нацистської Німеччини