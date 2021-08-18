Барселона втратила ще один шанс позбутися Усмана Дембеле.

Барселона намагалась підписати атакувального півзахисника Юве Деяна Кулусевскі, але зазнала невдачі, повідомляє Calciomercato.

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Взамін каталонці запропонували туринцям свого форварда Усмана Дембеле. Керівництво "Старої Синьйори" відмовилось від такого обміну, вважаючи французького нападника занадто травматичним. Нещодавно Усман переніс чергову операцію та продовжує реабілітовуватись.

Портал transfermarkt оцінює Кулусевскі у 40 млн євро. У минулому сезоні Серії А швед провів 35 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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