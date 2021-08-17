Нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт почувствовал свою безальтернативность в лагере каталонцев.

Мартин Брейтуэйт стал одним из основных игроков Барселоны и требует у руководства увеличения зарплаты, сообщает Mundo Deportivo.

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30-летний датчанин угрожает разрывом контракта с клубом, если его финансовые аппетиты не будут удовлетворены. Мартин ярко начал новый сезон, уже в первом матче Ла Лиги форвард отметился дублем в ворота Реал Сосьедада, также Брейтуэйт был основным бомбардиром "блаугранас" во время летних спаррингов.

Напомним, Барселона переживает трудное финансовое положение, что спровоцировало уход Месси, а ряд лидеров команды добровольно согласились на снижение зарплаты.

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