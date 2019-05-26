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Ювентус опроверг слухи о переговорах с Гвардиолой

26 мая 20:41 59 Читати українською
Ювентус опроверг слухи о переговорах с Гвардиолой
Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи прокомментировал информацию о переговорах с тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

"У нас не было никаких контактов с Пепом Гвардиолой, мы не начинали с ним никаких переговоров относительно поста главного тренера Ювентуса.

В Манчестер Сити прокомментировали слухи о том, что Гвардиола договорился с Ювентусом

У него контракт с Манчестер Сити, эти слухи звучат очень странно", – цитирует Паратичи твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус близок к назначению Хосепа Гвардиолы новым главным тренером. Испанец уже вроде согласовал условия личного контракта.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Фабио Паратичи
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