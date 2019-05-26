toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЛЬВІВ ШАХТАР - МАРІУПОЛЬ ТРАНСФЕРИ

Ювентус заперечив чутки про переговори з Гвардіолою

26 травня 20:41 178 Читать на русском
Ювентус заперечив чутки про переговори з Гвардіолою
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі прокоментував інформацію про переговори з тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

"У нас не було ніяких контактів з Пепом Гвардіолою, ми не починали з ним ніяких переговорів щодо посади головного тренера Ювентуса.

В Манчестер Сіті прокоментували чутки про те, що Гвардіола домовився з Ювентусом

У нього контракт з Манчестер Сіті, ці чутки звучать дуже дивно", – цитує Паратічі твіттер журналіста Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус близький до призначення Хосепа Гвардіоли новим головним тренером. Іспанець вже начебто погодив умови особистого контракту.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі

blog_ava
Таланти Динамо, не потрібні Хацкевичу, стали лідерами України U-20 на ЧС-2019 – вони можуть продовжити шлях легенд
26 травня
3481
Теги
Ювентус Ювентус Італія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Фабіо Паратічі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
16
год
:
55
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук