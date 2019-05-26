Ювентус заперечив чутки про переговори з Гвардіолою

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі прокоментував інформацію про переговори з тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

"У нас не було ніяких контактів з Пепом Гвардіолою, ми не починали з ним ніяких переговорів щодо посади головного тренера Ювентуса.

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У нього контракт з Манчестер Сіті, ці чутки звучать дуже дивно", – цитує Паратічі твіттер журналіста Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус близький до призначення Хосепа Гвардіоли новим головним тренером. Іспанець вже начебто погодив умови особистого контракту.

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