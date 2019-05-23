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В Манчестер Сити прокомментировали слухи о том, что Гвардиола договорился с Ювентусом

23 мая 18:28 975 Читати українською
В Манчестер Сити прокомментировали слухи о том, что Гвардиола договорился с Ювентусом
Хосеп Гвардиола / Соцсети

Член правления Манчестер Сити Альберто Галасси заверил, что Хосеп Гвардиола останется в клубе.

"Учитывая информацию, которая публикуется в прессе, нужно прояснить ситуацию. Гвардиола остается с нами, он хочет работать в Манчестер Сити.

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Кроме того, клуб уровня Ювентуса никогда бы не позволил, чтобы такая новость подобным образом появилась в СМИ. За этими слухами нет никаких оснований", – цитирует Галасси Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус близок к назначению Хосепа Гвардиолы новым главным тренером. Испанец уже вроде как согласовал условия личного контракта.

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Англия Ювентус Ювентус Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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