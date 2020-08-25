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Пирло хочет подписать игрока ПСЖ – приоритетный трансфер Ювентуса

09:32 - Читати українською
Пирло хочет подписать игрока ПСЖ – приоритетный трансфер Ювентуса
Леандро Паредес / Фото из открытых источников

Новый тренер Юве Андреа Пирло продолжает искать усиление в свою команду.

Хавбек ПСЖ Леандро Паредес является трансферной целью Ювентуса номер один, сообщает Gianluca di Marzio.

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По информации источника, "старая синьора" готова приобрести аргентинца уже этим летом, поскольку считает его сильным усилением в линию полузащиты. К слову, зимой уже была информация, что Юве хочет осуществить трансфер аргентинца, однако тогда сторонам не удалось договориться.

Леандро Паредес перешел в ПСЖ за 40 млн ​​евро из российского Зенита в январе 2019 года. В сезоне 2019/20 аргентинский полузащитник провел за ПСЖ 33 матча, отличился одним голом и одним ассистом.

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