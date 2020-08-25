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Пірло хоче підписати гравця ПСЖ – пріоритетний трансфер Ювентуса

09:32 - Читать на русском
Пірло хоче підписати гравця ПСЖ – пріоритетний трансфер Ювентуса
Леандро Паредес / Фото з відкритих джерел

Новий тренер Юве Андреа Пірло продовжує шукати підсилення у свою команду.

Хавбек ПСЖ Леандро Паредес є трансферною ціллю Ювентуса номер один, повідомляє Gianluca di Marzio.

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За інформацією джерела, "стара синьйора" готова придбати аргентинця вже цього літа, адже вважає його сильним підсиленням у лінію півзахисту. До слова, взимку вже була інформація, що Юве хоче здійснити трансфер аргентинця, проте тоді сторонам не вдалось домовитись.

Леандро Паредес перейшов в ПСЖ за 40 млн євро з російського Зеніта у січні 2019 року. У сезоні 2019/20 аргентинський півзахисник провів за ПСЖ 33 матчі, відзначився одним голом та одним асистом.

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Трансфери Леандро Леандро Паредес Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Італія Трансфери Чемпіонату Італії
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