Пірло хоче підписати гравця ПСЖ – пріоритетний трансфер Ювентуса

Хавбек ПСЖ Леандро Паредес є трансферною ціллю Ювентуса номер один, повідомляє Gianluca di Marzio.

ПСЖ розглядає варіант купівлі Бельєріна

За інформацією джерела, "стара синьйора" готова придбати аргентинця вже цього літа, адже вважає його сильним підсиленням у лінію півзахисту. До слова, взимку вже була інформація, що Юве хоче здійснити трансфер аргентинця, проте тоді сторонам не вдалось домовитись.

Леандро Паредес перейшов в ПСЖ за 40 млн євро з російського Зеніта у січні 2019 року. У сезоні 2019/20 аргентинський півзахисник провів за ПСЖ 33 матчі, відзначився одним голом та одним асистом.

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