Контракт Щенсны с Ювентусом рассчитан до лета 2025 года, и туринский клуб не станет продлевать его с 33-летним поляком. Как информирует Gazzetta dello Sport, спортивный директор "Старой синьоры" Кристиано Джунтоли уже приступил к поискам нового первого номера.

Сборная Испании натурализовала защитника – клуб Серии А не внёс его в заявку на еврокубки

Сообщается, что Джунтоли считает голкипера Монцы Микеле Ди Грегорио наилучшим вариантом для Ювентуса. Он проводит отличный сезон в середняке Серии А и считается одним из лучших вратарей всего итальянского чемпионата. Стоимость Ди Грегорио оценивается примерно в 20 млн евро – столько же Тоттенхэм заплатил за вратаря Эмполи Гульельмо Викарио прошлым летом.

Что интересно, Ди Грегорио является большим поклонником Интера и в частности Самира Хандановича, о чём часто рассказывал в своих интервью. Несмотря на это, он будет рад присоединиться к Ювентусу.

Милан в сумасшедшем матче проиграл Монце – 6 голов, красная за удар в лицо, кровавая травма голкипера и юбилей Жиру