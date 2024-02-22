Контракт Щенсни з Ювентусом розрахований до літа 2025 року, і туринський клуб не стане продовжувати його з 33-річним поляком. Як інформує Gazzetta dello Sport, спортивний директор "Старої синьйори" Крістіано Джунтолі вже розпочав пошуки нового першого номера.

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Повідомляється, що Джунтолі вважає голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо найкращим варіантом для Ювентуса. Він проводить чудовий сезон у середняку Серії А і вважається одним із найкращих воротарів усього італійського чемпіонату. Вартість Ді Грегоріо оцінюють приблизно у 20 млн євро – стільки ж Тоттенхем заплатив за воротаря Емполі Гульєльмо Вікаріо минулого літа.

Що цікаво, Ді Грегоріо є великим шанувальником Інтера і, зокрема, Саміра Хандановіча, про що часто розповідав у своїх інтерв'ю. Незважаючи на це, він буде радий приєднатися до Ювентуса.

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