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Ювентус определился с ценой Дугласа Косты

14:34 - Читати українською
Ювентус определился с ценой Дугласа Косты
Дуглас Коста / AFP

Ювентус рассчитывает выгодно продать атакующего полузащитника Дугласа Косту.

Чемпионы Италии хотят получить за бразильца от 40 до 50 млн евро, информирует Calciomercato.

Ювентус потерял Дугласа Косту до конца чемпионата – участие экс-игрока Шахтера в Лиге чемпионов также под вопросом

Ювентус строит серьезные планы по летнему усилению, для которого нужно заработать деньги и освободить место в составе. Коста был далеко не худшим игроком текущего сезона, однако постоянные травмы не дают 29-летней экс-звезде Шахтера стать настоящим лидером туринцев. Чемпионы Италии готовы отпустить вингера в клуб, который предложит правильную сумму.

К слову, в текущем сезоне Дуглас Коста забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 29 матчах. Главными претендентами на бразильца считаются ПСЖ и Манчестер Сити.

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