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Ювентус визначився з ціною Дугласа Кости

14:34 - Читать на русском
Ювентус визначився з ціною Дугласа Кости
Дуглас Коста / AFP

Ювентус розраховує вигідно продати атакувального півзахисника Дугласа Косту.

Чемпіони Італії хочуть отримати за бразильця від 40 до 50 млн євро, інформує Calciomercato.

Ювентус втратив Дугласа Косту до кінця чемпіонату – участь екс-гравця Шахтаря в Лізі чемпіонів також під питанням

Ювентус будує серйозні плани щодо літнього підсилення, для якого потрібно заробити гроші і звільнити місце у складі. Коста був далеко не найгіршим гравцем поточного сезону, проте постійні травми не дають 29-річній екс-зірці Шахтаря стати справжнім лідером туринців. Чемпіони Італії готові відпустити вінгера в клуб, який запропонує правильну суму.

До слова, у поточному сезоні Дуглас Коста забив 3 голи та віддав 7 асистів у 29 матчах. Головними претендентами на бразильця вважаються ПСЖ та Манчестер Сіті.

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