Ювентус потерял Дугласа Косту до конца чемпионата – участие экс-игрока Шахтера в Лиге чемпионов также под вопросом

Овертайм — 17:00 5386
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"Протасова плавили давно": після відставки залишив телефон, заліг на дно в Греції і "підсиджував" Луческу в Шахтарі
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Ярмоленко рискует покинуть Вест Хэм – украинец попал в "черный список" МойесаАнглия — 15:22 1880
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Луческу хотел заменить Фонсеку в Шахтере – донецкий клуб отказал своей легендеУкраина — 13:41 5463
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Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери ДинамоСергій Тищенко — 13:00 1
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Аргумент Лобановского и намек в беспредел Павелко – Суркис брутально объяснил назначение Луческу в разговоре с фанатамиУкраина — 23 июль 9802