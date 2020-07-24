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Ювентус потерял Дугласа Косту до конца чемпионата – участие экс-игрока Шахтера в Лиге чемпионов также под вопросом

19:05 - Читати українською
Ювентус потерял Дугласа Косту до конца чемпионата – участие экс-игрока Шахтера в Лиге чемпионов также под вопросом
Дуглас Коста / Сайт Ювентуса

Вингер Ювентуса Дуглас Коста больше не сыграет в текущем розыгрыше Серии А.

 

Бразилец в матче против Удинезе (1:2) получил травму бедра, информирует официальный сайт туринцев.

Ювентус договорился о контракте с талантом Челси

На восстановление Косте понадобится около двух недель, а последний тур Серии А состоится уже 2 августа. Существует риск, что вингер Ювентуса пропустит и ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона. Команда Маурицио Сарри будет принимать "ткачей" 7 августа после гостевого поражения 0:1.

К слову, в текущем сезоне Дуглас Коста забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 29 матчах.

Лацио дома победил Кальяри и гарантировал место в ЛЧ, Ювентус проиграл Удинезе и не стал досрочным чемпионом

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Теги
Италия Лига чемпионов Ювентус - Лион Дуглас Дуглас Коста Ювентус Ювентус
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