Милан минимально обыграл Верону в рамках 5-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

После матча с Ньюкаслом Стефано Пиоли пришлось кардинально сменить тактику и провести солидную ротацию. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как изменился Милан после первого матча в Лиге чемпионов 2023/24.

"Эти идиоты сделали мне больно": звездный ветеран жестко высмеял матч ЛЧ – нашлось место и Шахтеру

Четыре дня назад "россонери" провели отличный матч в рамках группового раунда ЛЧ, почти идеальный. Почти – ведь хозяева Сан-Сиро так и не смогли забить Ньюкаслу, хотя тотально доминировали и полностью переиграли соперника. Однако менять систему пришлось не из-за проблем с реализацией. Милан потерял Меньяна, Тео и Калабрию. Особенно не хватало защитников, поэтому Пиоли перешел на схему с тремя центрбеками. Левого латераля сыграл правша Флоренци, а на противоположном фланге появился номинальный хавбек Муса.

Погода в столице Ломбардии не разрешила начать игру без задержек. Дренажная система стадиона не сразу справилась с последствиями сильного ливня. Пришлось подождать дополнительные полчаса, чтобы мяч снова начал нормально отскакивать и катиться по газону. Впрочем, окончательного перенесения матча удалось избежать.

Рафа Леау сегодня вывел Милан с капитанской повязкой. Португалец как никто другой ощущал давление из-за ничьей против Ньюкасла, ведь именно он упустил лучший момент, пытаясь сыграть эффектно. Сегодня 24-летний форвард не стал придумывать лишнего. Но гол для него создал Жиру. Опытный француз включил режим прессинг-машины, с помощью Пулишича заставив ошибиться сразу двух соперников. Дальше Оливье просто запустил в забег Рафу, а догнать Леау мало кто может. У голкипера Вероны не было никаких шансов.

Этот гол сыграл с Миланом злую шутку. Хозяева начали действовать осторожнее, не мешая сопернику строить свои атаки. Это могло закончиться фатально в середине первого тайма. После навеса на линию вратарской Фолорушно выиграл борьбу у центральных защитников и опасно пробил. Спортьелло совершил роскошный сейв. С таким вратарем травма Меньяна уже не кажется катастрофой.

Чтобы ощутить настоящую футбольную атмосферу, не обязательно быть на стадионе. Пригласи друзей и устрой домашний просмотр топовых матчей Лиги чемпионов по HLIBNY DAR. И незабываемый футбольный вечер гарантирован!

HLIBNY DAR – там, где твой дом!

До конца первого тайма Милан так и не очнулся. Результативный удар Леау более часа оставался единственным, достигшим створа. У Вероны таких было втрое больше. Кое-как оживило игру вмешательство Пиоли, который вместо Жиру и Флоренци выпустил Йовича и Лофтус-Чика. Англичанин дал атаке даже больше, чем серб. Рубен и стандарты пытался завершать, и пенальти пытался заработать. Неудачно в обоих случаях.

Также замены пошли на пользу поднявшемуся играть в атаке Юнусу Мусе. Именно он стал автором самого острого эпизода во втором тайме. Американец на скорости вошел в чужую штрафную и мощно пробил – Лоренцо Монтипо в эффектном прыжке спас свою команду от второго пропущенного.

Оценить тактические опыты Стефано Пиоли очень трудно. Уровень Вероны не позволил создать фавориту хоть какие-то проблемы. Впрочем, после изнурительных матчей Лиги чемпионов "россонери" вполне могут таким образом экономить силы ключевых игроков в Серии А. Конечно, если там не придется играть против лидеров первенства. Благодаря сегодняшней победе Милан временно догнал Интер на вершине турнирной таблицы. Верона после классного старта сезона за последние три матча набрала всего одно очко.

Ньюкасл выстрадал ничью с Миланом, вернувшись в Лигу чемпионов