Туринцы на своем официальном сайте объявили о выкупе хавбека за 18,5 млн евро у Шальке. Сумма будет выплачена в течение трех лет, также предусмотрены бонусы в размере 6,5 млн евро.

Ювентус – Наполи: официально утверждена новая дата многострадального матча

Маккени присоединился к Ювентусу летом и сразу закрепился в основе команды Пирло. За полгода американец провел 31 матч, отметился 5 голами и 2 ассистами. Личный контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2025 года.

Добавим, что Ювентус сейчас занимает третье место Серии А, уступая двум миланским клубам.

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