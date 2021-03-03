Туринці на своєму офіційному сайті оголосили про викуп хавбека за 18,5 млн євро у Шальке. Сума буде виплачена упродовж трьох років, також передбачені бонуси у розмірі 6,5 млн євро.

Ювентус – Наполі: офіційно затверджена нова дата багатостраждального матчу

Маккені приєднався до Ювентуса влітку і відразу закріпився у основі команди Пірло. За півроку американець провів 31 матч, відзначився 5 голами та 2 асистами. Особистий контракт півзахисника розрахований до 30 червня 2025 року.

Додамо, що Ювентус наразі посідає третю сходинку Серії А, поступаючись двом міланським клубам.

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