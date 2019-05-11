Дешам и Почеттино – главные претенденты на пост главного тренера Ювентуса

Дидье Дешам и Почеттино могут изменить Массимилиано Аллегри на посту главного тренера Ювентуса.

Наиболее вероятным вариантом на пост главного тренера Ювентуса является нынешний наставник сборной Франции Дидье Дешам, передает Tuttosport.

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Другим кандидатом является Почеттино, особенно после того, как он снова намекнул на возможный уход из Тоттенхэма. Сообщается, что аргентинский наставник запросил зарплату в размере 20 млн евро в год.

Напомним, что Массимилиано Аллегри может оставить Ювентус по окончании сезона из-за неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов.

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