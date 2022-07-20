Бразильский центрбек Глейсон Бремер останется в чемпионате Италии, но будет выступать за другой туринский клуб.

Вчера Ювентус продал Маттейса Де Лигта Баварии и ровно через сутки подписал ему замену. Новичком "Старой синьоры" стал Глейсон Бремер, сообщает официальный сайт клуба. Договор рассчитан на 5 лет.

Бавария официально объявила о трансфере Де Лигта из Ювентуса

По неофициальной информации, Ювентус заплатил за лидера Торино 40 млн евро, еще 8 млн прописаны в бонусном фонде. Зарплата Бремера будет составлять 6 млн евро в сезон. Именно финансовые условия позволили "бьянконери" забрать 27-летнего бразильца из-под носа у Интера, который уже имел договоренность с игроком.

Добавим, что в прошлом сезоне Бремер сыграл 33 матча в Серии А (3 гола и 1 ассист). Кроме того, Лига официально признала его лучшим защитником чемпионата.

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