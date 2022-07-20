Бразильський центрбек Глейсон Бремер залишиться у чемпіонаті Італії, але виступатиме за інший туринський клуб.

Вчора Ювентус продав Маттейса Де Лігта Баварії і рівно через добу підписав йому заміну. Новачком "Старої синьйори" став Глейсон Бремер, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на 5 років.

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За неофіційною інформацією, Ювентус заплатив за лідера Торіно 40 млн євро, ще 8 млн прописані у бонусному фонді. Зарплата Бремера становитиме 6 млн євро на сезон. Саме фінансові умови дозволили "б'янконері" забрати 27-річного бразильця з-під носа у Інтера, який вже мав домовленість з гравцем.

Додамо, що у минулому сезоні Бремер зіграв 33 матчі у Серії А (3 голи та 1 асист). Окрім того, Ліга офіційно визнала його найкращим захисником чемпіонату.

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