Мюнхенцы закрыли одну из своих главных целей на летнем трансферном рынке. Маттейс Де Лигт подписал контракт с Баварией до лета 2027 года, сообщает пресс-служба клуба.

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Детали традиционно не разглашают. Однако, по неофициальной информации, Ювентус согласился продать 22-летнего центрбека за 70 миллионов евро. Еще 10 млн евро прописаны в бонусном фонде.

К слову, туринцы купили де Лигта три года назад, заплатив Аяксу 85 миллионов евро. У нидерландца был контракт со "Старой Синьорой" еще на два сезона, но он решительно решил покинуть Турин и перебраться в Мюнхен.

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