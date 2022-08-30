Во вторник 4-й тур чемпионата Италии открывали три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 4-й тур

Сассуоло – Милан – 0:0

Нереализованный пенальти: Берарди, 22 (Сассуоло)

Интер – Кремонезе – начало матча в 21:45

Рома – Монца – начало матча в 21:45

Милан усилился лидером обороны Шальке за скромные деньги

В первом матче дня Сассуоло принимал Милан. Хозяева в трех первых матчах успели оформить "светофор" (победа, ничья и поражение), тогда как хозяева еще не знали вкуса поражений. Стефано Пиоли из-за насыщенного графика провел ротацию и выпустил сразу 5 новых игроков (четверо из них впервые в сезоне вышли с первых минут).

Уже в начале поединка игроки Сассуоло сбили Жиру возле собственной штрафной, однако навес со стандарта Милану не удался. Впоследствии Побега левым флангом протянул мяч к владениям Консильи и пробивал с острого угла – кипер "черно-зеленых" успел выставить ногу и мяч улетел в поле. Леау после добивания запустил сферу по воробьям. Милан не сбавлял обороты, и все тот же Леау попытался пробить издалека – снова выше.

На 21-й минуте одна из немногих атак Сассуоло завершилась назначением пенальти – Кирьякопулос был завален в штрафной. Берарди с отметки не сумел перехитрить Меньяна, угадавшего направление удара и потянувшего сферу из угла ворот.

Милан побежал забивать и пропустил контратаку – повезло, что Фраттези не сумел попасть из пределов штрафной с правого фланга. Со временем хозяева охладили пыл гостей и игра превратилась в качели – команды мчались к воротам соперника при малейшем случае, однако с завершающими ударами возникали проблемы.

За 5 минут до окончания первого тайма Жиру запорил убийственный момент: после стремительной контратаки мяч отскочил к Оливье, который находился по центру ворот и француз из района одиннадцатиметровой отметки пробил будто протезом – в нескольких метрах от правой стойки. Уже в добавленное время Фратези головой замыкал навес с правого фланга – Меньян успел отреагировать и забрал сферу.

После перерыва хозяевам пришлось делать вынужденную замену – страдания Берарди завершила травма после столкновения с Эрнандесом (Доменика со слезами на глазах буквально вынесли на руках со стадиона).

Торстведт вскоре имел самый реальный случай вывести Сассуоло вперед, но кипер Милана в падении снова потянул удар с угла. В середине тайма "россонери" имели два опасных штрафных, но обе попытки были упущены. Флоренци на последних минутах получил травму и не смог продолжить матч: Дионизи использовал все замены, поэтому Милан завершал в большинстве. Уже в добавленное время Леау мог вырвать победу, но пробил по центру прямо в руки Консильи.

В результате Милан набрал 8 очков и возглавил турнирную таблицу Серии А, Сассуоло с 5 пунктами – десятый.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ