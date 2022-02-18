Дерби столицы Пьемонта уже давно нельзя назвать равноценным. Как бы это ни пытались опротестовать болельщики Торино. Ювентус не проигрывал соседям вот уже семь лет. Приглашение Ивана Юрича должно было изменить эту ситуацию. Во главе Вероны специалист в двух предыдущих сезонах ни разу не уступил "Старой синьоре" – две победы и две ничьи. С "быками" пока выходит не так успешно.

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Отчетный матч Торино начал активнее. Пытался давить на чужой половине. Ювентус отвечал стремительными выпадами. Рабьо убежал от защитников и совсем немного не попал в дальний угол. Это было предупреждение. Следом Юве получил право на угловой. Куадрадо вырезал подачу на дальнюю штангу, а там Де Лигт прдавил соперников и отправил мяч в сетку. Роскошный шанс удвоить преимущество упустил Дибала. На добивание успел Влахович – очень неточно.

После перерыва снова активнее заиграл Торино. На этот раз это не была минутная акция. Гости наладили игру в обороне, а с такой защитой Юве моменты у его ворот будут обязательно возникать. Очень активным был Мандрагора. Несколько его ударов заставили Щенсны изрядно понервничать. А вот Белотти решил действовать без предупреждений. Форвард, который летом покинет Торино, сравнял счет. Андреа каким-то образом удалось потеряться в чужой штрафной. Следовательно, никто не мешал ему прицельно пробить после навеса Брекало.

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Оставалось играть еще полчаса. Торино пытался развивать успех. Ничьей "быкам" казалось мало. Юве никак не удавалось придумать в атаке хоть что-нибудь. В конце концов, ряд замен Массимилиано Аллегри помог. Последние минуты хозяева Альянц Стедиум провели у ворот соперника. Куадрадо пытался перехитрить голкипера, Мората боролся с центрбеками, Рабьо создавал моменты Маккени. Каждый раз чего-то не хватало. "Быки" выстояли.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Торино остался на десятом месте в турнирной таблице. Ювентус остался четвертым, но оставил хорошие шансы Аталанте вернуться в зону Лиги чемпионов. У команды Руслана Малиновского на три очка меньше, но есть два матча в запасе.