Дербі столиці П'ємонту вже давно не можна назвати рівноцінним. Як би це не намагалися опротестувати вболівальники Торіно. Ювентус не програвав сусідам ось уже сім років. Запрошення Івана Юріча мало змінити цю ситуацію. На чолі Верони фахівець у двох попередніх сезонах жодного разу не поступився "Старій синьйорі" – дві перемоги і дві нічиї. З "биками" поки виходить не так успішно.

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Звітний матч Торіно почав активніше. Намагався тиснути на чужій половині. Ювентус відповідав стрімкими випадами. Рабйо втік від оборонців і зовсім трішки не влучив у дальній кут. Це було попередження. Невдовзі Юве отримав право на кутовий. Куадрадо вирізав подачу на дальню штангу, а там Де Лігт протиснув суперників і відправив м'яч у сітку. Розкішний шанс подвоїти перевагу втратив Дибала. На добивання встиг Влаховіч – дуже неточно.

По перерві знову активніше заграв Торіно. Цього разу це не була кількахвилинна акція. Гості налагодили гру в обороні, а з таким захистом Юве моменти біля його воріт обов'язково виникатимуть. Дуже активним був Мандрагора. Кілька його ударів змусили Щенсни добряче понервувати. А от Белотті вирішив діяти без попереджень. Форвард, який влітку покине Торіно, зрівняв рахунок. Андреа якимось чином вдалося загубитися в чужому штрафному. Відтак, ніхто не заважав йому прицільно пробити після навісу Брекало.

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Залишалося грати ще півгодини. Торіно намагався розвину успіх. Нічиєї "бикам" здавалося замало. Юве ніяк не вдавалося вигадати в атаці бодай щось. Зрештою, низка замін Массіміліано Аллегрі допомогла. Останні хвилини господарі Альянц Стедіум провели біля воріт суперника. Куадрадо намагався перехитрити голкіпера, Мората боровся з центрбеками, Рабйо створював моменти Маккені. Кожного разу чогось бракувало. "Бики" вистояли.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Торіно залишився на десятому місці турнірної таблиці. Ювентус залишився четверти, але залишив хороші шанси Аталанті повернутися в зону Ліги чемпіонів. У команди Руслана Маліновського на три очки менше, але є аж два матчі у запасі.