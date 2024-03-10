В прошлом туре Эмполи впервые проиграл под руководством Давиде Николы, а сегодня в соперниках был не Кальяри, а Милан. Хотя "россонери" не могли выйти сильнейшим составом, потому что Леау и Флоренци отбывали дисквалификацию. Кроме того, Стефано Пиоли дал отдохнуть Оливье Жиру.

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Отчетный матч не отличался от тех, которые Милан проводит против аутсайдеров. Команда вроде и владеет инициативой, но нельзя сказать, что контролирует ситуацию. Поразить ворота соперника хозяева смогли лишь в конце первого тайма. Пулишич стал автором гола благодаря рикошету от Луперто. Американец установил личный рекорд. В нынешнем сезоне набрал 14 очков по системе гол+пас. Это больше, чем в любой другой кампании, которую Пулишич провел в топ-5 чемпионатах Европы.

Во второй половине Эмполи вообще сумел выровнять игру, имея даже лучшие моменты. В частности, "адзурри" попадали в каркас ворот, Дестро заставлял Меньяна выручать. У Милана старался Чуквуэзе – преимущественно хаотично. Свои 40 минут игровой практики получил Виктор Коваленко, но не сумел запомниться активными действиями.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев Сан-Сиро. Милан как минимум на несколько часов поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Эмполи снова находится рядом с зоной вылета.