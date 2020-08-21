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Ювентус не согласился на условия Дибалы насчет продления контракта – топ-клубы следят за ситуацией

17:05 - Читати українською
Ювентус не согласился на условия Дибалы насчет продления контракта – топ-клубы следят за ситуацией
Пауло Дибала / Reuters

Форвард Ювентуса Пауло Дибала все еще не определился относительно своего будущего.

"Старая синьора" не желает продавать Пауло Дибалу, однако и не готова кардинально повышать зарплату, сообщает Tuttosport.

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Ранее сообщалось, что Ювентус предлагает зарплату в размере 10 млн евро в год, тогда как аргентинец требует не менее 15 млн. За ситуацией уже следят Манчестер Сити, Барселона и Манчестер Юнайтед.

К слову, аргентинец в сезоне 2019/20 провел 46 матчей в составе Ювентуса, отметился 17 голами и 14 ассистов.

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