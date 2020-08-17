Ювентус готов продать Дибалу – безумный ценник может отпугнуть потенциальных покупателей

Туринский клуб имеет в запасе резервный вариант относительно аргентинского форварда, в случае если не удастся подписать с ним новый контракт.

Руководство Ювентуса рассматривает возможность продажи своего нападающего Пауло Дибалы в летнее трансферное окно, утверждает издание La Gazzetta dello Sport.

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Боссы "Старой синьойоры" хотят получить за 25-летнего футболиста от 90 до 100 млн евро – вырученные средства планируется потратить на усиление состава. По информации издания, главный тренер клуба Андреа Пирло не считает аргентинца неприкосновенным, поэтому клуб может с ним расстаться.

Напомним, Дибала присоединился к лагерю туринцев летом 2015 года, перейдя из Палермо за 40 млн евро. В прошлом сезоне провел за Ювентус 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 72 млн евро.

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