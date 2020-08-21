toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Ювентус не погодився на умови Дибали щодо продовження контракту – топ-клуби стежать за ситуацією

17:03 - Читать на русском
Ювентус не погодився на умови Дибали щодо продовження контракту – топ-клуби стежать за ситуацією
Пауло Дибала / Reuters

Форвард Ювентуса Пауло Дибала все ще не визначився щодо свого майбутнього.

"Стара синьйора" не бажає продавати Пауло Дибалу, однак і не готова кардинально підвищувати зарплату, повідомляє Tuttosport.

Ювентус готовий продати Дибалу – шалений цінник може відлякати потенційних покупців

Раніше повідомлялось, що Ювентус пропонує зарплату в розмірі 10 млн євро на рік, тоді як аргентинець вимагає не менше 15 млн. За ситуацією вже стежать Манчестер Сіті, Барселона та Манчестер Юнайтед.

До слова, аргентинець в сезоні 2019/20 провів 46 матчів у складі Ювентуса, відзначився 17 голами та 14 асистами.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ

blog_ava
Головні новини 20 серпня: Динамо підписало Кравця і показало нову форму, Мессі ухвалив рішення щодо майбутнього в Барсі
06:58
4494
Теги
Трансфери Трансфери Ювентуса Пауло Пауло Дибала Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ювентус Ювентус Барселона Барселона Італія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
1
хв
Севілья
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?