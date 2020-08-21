Ювентус не погодився на умови Дибали щодо продовження контракту – топ-клуби стежать за ситуацією

Форвард Ювентуса Пауло Дибала все ще не визначився щодо свого майбутнього.

"Стара синьйора" не бажає продавати Пауло Дибалу, однак і не готова кардинально підвищувати зарплату, повідомляє Tuttosport.

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Раніше повідомлялось, що Ювентус пропонує зарплату в розмірі 10 млн євро на рік, тоді як аргентинець вимагає не менше 15 млн. За ситуацією вже стежать Манчестер Сіті, Барселона та Манчестер Юнайтед.

До слова, аргентинець в сезоні 2019/20 провів 46 матчів у складі Ювентуса, відзначився 17 голами та 14 асистами.

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