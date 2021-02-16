Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло рассказал о кадровой ситуации туринцев перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

"Дибала и Бонуччи? Они вызваны, они поедут с нами. Однако они недоступны, а Рэмзи готов сыграть. Но они поедут с нами, поскольку хотят быть с командой", – приводит слова Пирло Football-Italia.

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Ранее сообщалось, что поединок также могут пропустить Хуан Куадрадо и Артур. У колумбийца было подозрение на мышечное повреждение.

К слову, Ювентус встретится с Порту уже 17-го февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, начало игры в 22:00.

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