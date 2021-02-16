По подсчетам, только Бундеслига получит бессменного чемпиона – Баварию, которая наберет 77 очков. Во всех других первенствах непременно должны смениться триумфаторы.

Шахтер опередит Динамо в сверхнапряженной борьбе – CIES спрогнозировал чемпиона УПЛ 2020/21

Достаточно ожидаемое имя будущего чемпиона АПЛ – стремительный ход Манчестер Сити не удастся остановить до конца первенства, и команда Гвардиолы наберет 86 пунктов. Интересно, что второе место прогнозируют Манчестер Юнайтед, а действующий чемпион – Ливерпуль – должен занять третье место. Замыкает топ-4 Челси. Никому не удастся остановить Атлетико на пути к чемпионскому титулу Испании – команда Симеоне опередит на 4 очка Барселону. Реал же отстанет от каталонцев также на 4 пункта.

Интересная ситуация с Серией А и Лигой 1 – Ювентус и ПСЖ, согласно прогнозу, впервые за долгое время не станут чемпионами. Триумфатором чемпионата Италии станет Интер, который в напряженной борьбе опередит Милан на 2 пункта, и Ювентус – на 3. Чемпионом Франции должен стать Лион, который сейчас занимает третье место. ПСЖ отстанет только на один зачетный балл.

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