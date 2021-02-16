Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло розповів про кадрову ситуацію туринців перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

"Дибала та Бонуччі? Вони викликані, вони поїдуть з нами. Однак вони недоступні, а Ремзі готовий зіграти. Але вони поїдуть з нами, оскільки хочуть бути з командою", – наводить слова Пірло Football-Italia.

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Раніше повідомлялось, що поєдинок також можуть пропустити Хуан Куадрадо і Артур. У колумбійця була підозра на м'язове пошкодження.

До слова, Ювентус зустрінеться з Порту вже 17-го лютого в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, початок гри о 22:00.

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