Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала пока не уверен относительно своего будущего.

Боссы Ювентуса не могут договориться с Дибалой о продолжении сотрудничества, сообщает Gazzetta dello Sport.

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26-летнего аргентинца не устраивают условия, которые прописаны в новом соглашении. На компромисс Пауло не намерен соглашаться, поэтому ожидается длительный диалог между сторонами. Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Серии А Дибала провел 33 матча, в которых отметился 11-ю голами и 10-ю ассистами.

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