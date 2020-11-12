"Я очень осторожно отношусь к трате денег, и моя семья всегда повторяет мне эту рекомендацию.

Дибала пропустит матчи отбора к ЧМ-2022 – деликатная причина

Горилла в моей гостиной? Я увидел ее на благотворительном ужине в Париже, организованном моим бывшим товарищем по команде Матюиди для финансирования нескольких проектов солидарности в Африке. В продаже были ценные вещи и другие вещи более эмоционального характера. Но я влюбился в эту скульптуру и приобрел ее.

Но я не коллекционер произведений искусства, это было моя единственная инвестиция. Я коллекционирую только футбольные майки – у меня их сотни. Те, которыми мы обмениваемся после игры, плюс те, которые я заказываю у товарищей по команде, которые играют за рубежом. Не говоря уже о формах, которые я покупаю в Интернете.

Безумие? Только что майка Дель Пьеро на аукционе ускользнула от меня. И одна футболка Марадоны, в которой он играл в матче против Бразилии. Кто-то согласился заплатить больше, чем я", – цитирует Дибалу издание Corriere dello Sport.

Напомним, Пауло защищает цвета Ювентуса с 2015-го. Действующий контракт аргентинского форварда с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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