Нападник туринського Ювентуса Пауло Дибала поки невпевнений щодо свого майбутнього.

Боси Ювентуса не можуть домовитись з Пауло Дибалою щодо продовження співпраці, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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26-річного аргентинця не влаштовують умови, які прописані у новій угоді. На компроміс Пауло не має наміру погоджуватись, тому очікується тривалий діалог між сторонами. Чинний контракт форварда розрахований до літа 2022 року.

У минулому сезоні Серії А Дибала провів 33 матчі, в яких відзначився 11-ма голами та 10-ма асистами.

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