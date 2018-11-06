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Ювентус настроен подписать Модрича, – Don Balon

10:39 85 Читати українською
Ювентус настроен подписать Модрича, – Don Balon
Лука Модрич и Криштиану Роналду / фото: AS

Ювентус рассматривает возможность подписания еще одного игрока Реала. После Криштиану Роналду продолжить карьеру в Турине может и Лука Модрич.

Полузащитник Реала Лука Модрич может стать игроком Ювентуса. В клубе убеждены, что потенциальный приход хорватского хавбека и его сыгранность с Криштиану Роналду поможет Юве в борьбе за победу в Лиге чемпионов, сообщает Don Balon.

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Летом хорватом активно интересовался Интер. Кроме того, как отмечает источник, у Модрича есть предложения и из MLS. Ранее сообщалось, что у Луки не лучшие отношения с президентом мадридцев Флорентино Пересом, из-за чего хорват рассматривает возможность ухода из Мадрида.

Напомним, летом из Реала в Ювентус перешел Криштиану Роналду. В последнее время активно появляется информация об интересе туринцев к Марсело.

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