Ювентус нашел альтернативу Де Лигту

Защитник Порту Эдер Милитао попал в сферу интересов Ювентуса. 21-летний бразилец является альтернативным вариантом трансфера защитника Аякса Маттейса Де Лигта.

Ювентус следит за защитником Порту Эдером Милитао. В лице бразильца туринцы видят альтернативу Маттейсу Де Лигту из Аякса. При этом именно трансфер голландца до сих пор считается приоритетным для чемпиона Италии, сообщает Rai Sport.

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Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи посетил матч Лиги чемпионов Рома – Порту, в котором просмотрел 21-летнего Милитао. По мнению туринцев, в случае срыва трансфера Де Лигта защитник Порту сможет стать ему достойной заменой.

К слову, также Милитао интересуется Реал – сообщалось, что стороны уже согласовали условия контракта, но сделка пока не состоялась из-за нерешенного вопроса бонуса для Сан-Паулу.