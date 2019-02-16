toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - МИЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Ювентус нашел альтернативу Де Лигту

16:54 67 Читати українською
Ювентус нашел альтернативу Де Лигту
Эдер Милитао / ФК Порту

Защитник Порту Эдер Милитао попал в сферу интересов Ювентуса. 21-летний бразилец является альтернативным вариантом трансфера защитника Аякса Маттейса Де Лигта.

Ювентус следит за защитником Порту Эдером Милитао. В лице бразильца туринцы видят альтернативу Маттейсу Де Лигту из Аякса. При этом именно трансфер голландца до сих пор считается приоритетным для чемпиона Италии, сообщает Rai Sport.

Королі вільних агентів. Погба, Пірло, Ремзі та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи посетил матч Лиги чемпионов Рома – Порту, в котором просмотрел 21-летнего Милитао. По мнению туринцев, в случае срыва трансфера Де Лигта защитник Порту сможет стать ему достойной заменой.

К слову, также Милитао интересуется Реал – сообщалось, что стороны уже согласовали условия контракта, но сделка пока не состоялась из-за нерешенного вопроса бонуса для Сан-Паулу.

Лига чемпионов1/8 финалаОлимпико (Рим)

Рома - Порту: Вторник 12 февраля 2019

Рома
Матч окончен
2 : 1
Порту
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Италия Трансферы Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Эдер Милитао Эдер Милитао Рома - Порту Ювентус Ювентус Аякс Аякс Порту Порту
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
40
мин
Реал Сосьедад
19:30
Леганес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук