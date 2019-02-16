Ювентус знайшов альтернативу Де Лігту

Захисник Порту Едер Мілітао потрапив у сферу зацікавлень Ювентуса. 21-річний бразилець є альтернативним варіантом трансферу захисника Аякса Маттейса Де Лігта.

Ювентус стежить за оборонцем Порту Едером Мілітао. В особі бразильця туринці бачать альтернативу Маттейсу Де Лігту з Аякса. При цьому саме трансфер голландця досі вважається пріоритетним для чемпіона Італії, повідомляє Rai Sport.

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Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі відвідав матч Ліги чемпіонів Рома – Порту, у якому переглянув 21-річного Мілітао. На думку туринців, у разі зриву трансферу Де Лігта захисник Порту зможе стати йому гідною заміною.

До слова, також Мілітао цікавиться Реал – повідомлялось, що сторони вже узгодили умови контракту, але угода наразі не відбулася через невирішене питання бонусу для Сан-Паулу.