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Ювентус знайшов альтернативу Де Лігту

16:54 295 Читать на русском
Ювентус знайшов альтернативу Де Лігту
Едер Мілітао / ФК Порту

Захисник Порту Едер Мілітао потрапив у сферу зацікавлень Ювентуса. 21-річний бразилець є альтернативним варіантом трансферу захисника Аякса Маттейса Де Лігта.

Ювентус стежить за оборонцем Порту Едером Мілітао. В особі бразильця туринці бачать альтернативу Маттейсу Де Лігту з Аякса. При цьому саме трансфер голландця досі вважається пріоритетним для чемпіона Італії, повідомляє Rai Sport.

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Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі відвідав матч Ліги чемпіонів Рома – Порту, у якому переглянув 21-річного Мілітао. На думку туринців, у разі зриву трансферу Де Лігта захисник Порту зможе стати йому гідною заміною.

До слова, також Мілітао цікавиться Реал – повідомлялось, що сторони вже узгодили умови контракту, але угода наразі не відбулася через невирішене питання бонусу для Сан-Паулу.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлімпіко (Рим)

Рома - Порту: Вівторок 12 лютого 2019

Рома
Матч завершено
2 : 1
Порту
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