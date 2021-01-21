Ювентус – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча
00:18 - Читати українською
Ювентус встречался с Наполи в рамках матча за Суперкубок Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Наполи на Футбол 24.
Ювентус прогнозируемо выглядел лучше неаполитанцев, но голов пришлось ждать достаточно долго.
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Лишь на 64-й после подачи с углового Роналду хладнокровно расстрелял ворота соперника. В конце встречи, игроки Юве выбежали в контратаку, которую точным ударом завершил Мората.
Уверенная победа подопечных Пирло подарила Ювентусу трофей Суперкубка Италии.
Ювентус взял Суперкубок Италии, переиграв Наполи в тяжёлом матче – Пирло завоевал первый трофей в качестве тренера
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