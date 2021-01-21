Ювентус зустрічався з Наполі в рамках матчу за Суперкубок Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Наполі на Футбол 24.

Ювентус прогнозовано виглядав краще за неаполітанців, але голів довелось чекати досить довго.

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Лише на 64-й після подачі з кутового Роналду холоднокровно розстріляв ворота суперника. Наприкінці зустрічі, гравці Юве вибігли у контратаку, яку влучним ударом завершив Мората.

Впевнена перемога підопічних Пірло подарувала Ювентусу трофей Суперкубка Італії.

Ювентус взяв Суперкубок Італії, перегравши Наполі у важкому матчі – Пірло завоював перший трофей у ролі тренера