Ювентус – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу
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Ювентус зустрічався з Наполі в рамках матчу за Суперкубок Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Наполі на Футбол 24.
Ювентус прогнозовано виглядав краще за неаполітанців, але голів довелось чекати досить довго.
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Лише на 64-й після подачі з кутового Роналду холоднокровно розстріляв ворота суперника. Наприкінці зустрічі, гравці Юве вибігли у контратаку, яку влучним ударом завершив Мората.
Впевнена перемога підопічних Пірло подарувала Ювентусу трофей Суперкубка Італії.
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