"Матч получился хорошим, и мне очень понравился гол в исполнении Бареллы. Хорошая победа для Интера, а что касается Ювентуса – всякое бывает. Даже у туринцев бывают плохие матчи.

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Даже если ты, как Пирло, играл на высшем уровне, вполне естественно в начале тренерской карьеры встретиться с какими-то трудностями. Тренировать – совсем другое дело.

Но постепенно ты учишься и становишься лучше. Это вполне нормально, даже если тебе повезло начать тренерскую карьеру на самом высоком уровне", – цитирует Манчини Football Italia.

После 17-ти туров Серии А Юве остается на 5-й строчке, Интер – второй.

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