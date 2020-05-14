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Ювентус может заменить Пьянича своим обидчиком из Лиона

20:08 3 Читати українською
Ювентус может заменить Пьянича своим обидчиком из Лиона
Хуссем Ауар / AFP

Туринский Ювентус рассматривает вариант с подписанием полузащитника французского Лиона Хуссема Ауара. На Апеннинах он должен заменить Миралема Пьянича.

"Старая синьора" вступит в борьбу за французского хавбека, если потеряет опытного боснийца. Об этом сообщает Le 10 Sport.

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Пьянича сватают в ведущие клубы Европы вроде испанской Барселоны и английского МЮ. Боснийский центрхав, похоже, не входит в планы наставника Юве Маурицио Сарри и покинет Турин в ближайшее трансферное окно. В свою очередь Лион вынужден продавать своих лидеров, в том числе и Ауара, из-за непопадания в еврокубки по итогам досрочно завершенного сезона Лиги 1.

В нынешнем сезоне Хуссем Ауар провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Именно полузащитник стал одним из героев победного матча против Ювентуса (1:0) в рамках 1/8 финала ЛЧ.

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Лион Лион Италия Трансферы Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Хуссем Ауар Хуссем Ауар Миралем Пьянич Миралем Пьянич Ювентус Ювентус
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