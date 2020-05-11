Лион повесил ценник на Ауара – хавбек может оказаться в Манчестер Сити

Полузащитник французского Лиона Хуссем Ауар новый сезон может начать в составе английского Манчестер Сити.

"Ткачи" готовы продать своего воспитаннника за 50 млн евро. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

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Досрочное завершение сезона в Лиге 1 вынуждает Лион продавать лидеров, поскольку клуб не попал в еврокубки. Ауар может перейти в Манчестер Сити уже на старте трансферного окна. Вырученные средства "ткачи" собираются направить на подписание новых исполнителей.

В нынешнем сезоне Хуссем Ауар провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

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