Ювентус може замінити П'яніча своїм кривдником із Ліона

Туринський Ювентус розглядає варіант із підписанням півзахисника французького Ліона Хуссема Ауара. На Апеннінах він повинен замінити Міралема П'яніча.

"Стара синьйора" вступить у боротьбу за французького хавбека, якщо втратить досвідченого боснійця. Про це повідомляє Le 10 Sport.

Ліон повісив цінник на Ауара – хавбек може опинитися в Манчестер Сіті

П'яніча сватають до провідних клубів Європи на кшталт іспанської Барселони та англійського МЮ. Боснійський центрхав, схоже, не входить у плани керманича Юве Мауріціо Саррі та покине Турин в найближче трансферне вікно. Натомість Ліон змушений продавати своїх лідерів, зокрема і Ауара, через непотрапляння до єврокубків за підсумками достроково завершеного сезону Ліги 1.

У нинішньому сезоні Хуссем Ауар провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Саме півзахисник став одним із героїв переможного матчу проти Ювентуса (1:0) в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

Від Роналду до Мессі – Барселона знайшла ідеальне підсилення, яке втратила кілька років тому