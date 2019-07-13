Ювентус может продать Кина, если Игуаин останется

Молодой нападающий Ювентуса Мойзе Кин может сменить клубную прописку уже летом.

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин не намерен покидать туринский клуб. Такая ситуация побуждает руководство "Старой синьоры" рассмотреть вариант с продажей Мойзе Кина, сообщает Corriere di Torino.

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Юве может также согласиться отдать в аренду 19-летнего нападающего.

Напомним, Мойзе Кин стал одним из главных открытий прошлого сезона чемпионата Италии. Юный талант провел в Серии А 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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