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Ювентус может продать Кина, если Игуаин останется

15:13 27 Читати українською
Ювентус может продать Кина, если Игуаин останется
Мойзе Кин и Гонсало Игуаин / Фото ФК Ювентус

Молодой нападающий Ювентуса Мойзе Кин может сменить клубную прописку уже летом.

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин не намерен покидать туринский клуб. Такая ситуация побуждает руководство "Старой синьоры" рассмотреть вариант с продажей Мойзе Кина, сообщает Corriere di Torino.

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Юве может также согласиться отдать в аренду 19-летнего нападающего.

Напомним, Мойзе Кин стал одним из главных открытий прошлого сезона чемпионата Италии. Юный талант провел в Серии А 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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Ювентус Ювентус Трансферы Италия Трансферы Ювентуса Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Мойзе Кин Мойзе Кин
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