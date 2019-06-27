Кин хочет играть в Интере, – неожиданное заявление отца форварда Ювентуса

Отец нападающего Ювентуса Мойзе Кина поделился впечатляющими заявлениями относительно будущего своего сына.

"Все началось, когда мы гуляли по рынку, и я сказал ему выбрать футболку. Он ни секунды не сомневался и сразу выбрал футболку Обафеми Мартинса из Интера.

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Интер – его дом: он выбрал его в детстве, поэтому, конечно, хотел бы перейти туда. Но все зависит от предложений, которые будут ему делать. Если Интер предложит больше, чем Мойзе зарабатывает сейчас, я считаю, что он перейдет в миланский клуб", – цитирует отца игрока Passioneinter.

В прошлом сезоне Серии А 19-летний Кин провел 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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