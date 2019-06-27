toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Кин хочет играть в Интере, – неожиданное заявление отца форварда Ювентуса

17:24 53 Читати українською
Кин хочет играть в Интере, – неожиданное заявление отца форварда Ювентуса
Мойзе Кин / Фото Reuters

Отец нападающего Ювентуса Мойзе Кина поделился впечатляющими заявлениями относительно будущего своего сына.

"Все началось, когда мы гуляли по рынку, и я сказал ему выбрать футболку. Он ни секунды не сомневался и сразу выбрал футболку Обафеми Мартинса из Интера.

Кин: Стараюсь наблюдать за всем, что делает Роналду

Интер – его дом: он выбрал его в детстве, поэтому, конечно, хотел бы перейти туда. Но все зависит от предложений, которые будут ему делать. Если Интер предложит больше, чем Мойзе зарабатывает сейчас, я считаю, что он перейдет в миланский клуб", – цитирует отца игрока Passioneinter.

В прошлом сезоне Серии А 19-летний Кин провел 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля в матче МЛС
08:30
474
Теги
Трансферы Интер Интер Ювентус Ювентус Италия Мойзе Кин Мойзе Кин Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
15
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук