Нидерландец и его агент Мино Райола не скрывают, что футболист хочет покинуть Ювентус. Это может произойти уже в январе, сообщает Sport.es.

Райола сообщил, что Де Лигт думает покинуть Ювентус

По информации издания, Де Лигт стал трансферной целью для Челси и Тоттенхэма. Клубы из Лондона попытаются подписать 22-летнего центрбека уже этой зимой. В то же время неудачные переговоры с Ювентусом не снизят интерес к футболисту. Претенденты на Де-Лигта готовы вернуться к идее с его подписанием летом.

Нидерландец стал игроком Ювентуса летом 2019 года, перейдя из Аяксуа за 85,5 млн евро. В этом сезоне Де Лигт в 14 матчах чемпионата Италии забил один гол. Контракт футболиста с туринцами» заканчивается в 2024 году.

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