Нідерландець та його агент Міно Райола не приховують, що футболіст хоче покинути Ювентус. Це може статися вже в січні, повідомляє Sport.es.

Райола повідомив, що Де Лігт думає покинути Ювентус

За інформацією видання, Де Лігт став трансферною ціллю для Челсі та Тоттенхема. Клуби з Лондона спробують підписати 22-річного центрбека вже цієї зими. Водночас невдалі переговори з Ювентусом не зменшать інтерес до футболіста. Претенденти на Де Лігта готові повернутися до ідеї з його підписанням влітку.

До слова, нідерландець став гравцем Ювентуса влітку 2019 року, перейшовши з Аяксуа за 85,5 млн євро. Цього сезону Де Лігт у 14 матчах чемпіонату Італії забив один гол. Контракт футболіста з туринцями» спливає у 2024 році.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій