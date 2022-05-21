Ювентус может перехватить Погба у ПСЖ – туринцы согласовали контракт с французом
14:40 - Читати українською
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба имеет вариант с возвращением в туринский Ювентус.
Туринцы уже предложили контракт Погба, который уже дал согласие на переход, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Ювентус согласовал с французом 3-летний контракт с зарплатой в 7,5 млн. в год. Вместе с бонусами она может вырасти до 10 миллионов.
Отметим, что Погба перебрался в Манчестер Юнайтед в 2016 году, где сыграл в 233 матчах, отличившись 39 голами и 51 ассистом.
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