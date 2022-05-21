Туринцы уже предложили контракт Погба, который уже дал согласие на переход, сообщает La Gazzetta dello Sport.

ПСЖ определился с зарплатой для Погба – француз уже остался без двух потенциальных клубов

Ювентус согласовал с французом 3-летний контракт с зарплатой в 7,5 млн. в год. Вместе с бонусами она может вырасти до 10 миллионов.

Отметим, что Погба перебрался в Манчестер Юнайтед в 2016 году, где сыграл в 233 матчах, отличившись 39 голами и 51 ассистом.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий